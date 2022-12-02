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8:00, 2 декабря 2022 года Орловцы отдали телефонным мошенникам 700 тысяч рублей, взятых в кредит Важно помнить, что на удочку злоумышленников попадаются и молодые люди – в первом случае потерпевшей стала 23-летняя девушка.





В Орловской области возбуждены очередные уголовные дела по фактам телефонного мошенничества. Добычей злоумышленников в двух эпизодах стали 700 тысяч рублей, взятых в кредит.



В первом случае потерпевшей стала 23-летняя девушка. Злоумышленники сообщили орловчанке, что некто пытается оформить кредит на ее имя, поэтому девушке самой нужно взять заем и перевести деньги на «безопасный» счет через терминал. Орловчанку заверили, что кредит после всех манипуляций будет списан. Девушка лишилась 330 тысяч рублей.



Схожим образом был обманут 51-летний ливенец. В его случае потеря составила 370 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.











Артём Ежаков





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