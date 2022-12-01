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16:09, 1 декабря 2022 года Андрей Клычков прокомментировал возможное закрытие диализного центра в Орле Губернатор Орловской области:"Есть решение суда, но никаких "опечатываний" и "выселений" в ближайшие дни не будет."









- Ко мне обратились пациенты данного центра, я сразу связался с судебными приставами. Да, есть решение суда, но никаких "опечатываний" и "выселений" в ближайшие дни не будет. Насколько мне известно, подана апелляционная жалоба. Департаменту здравоохранения дано поручение предложить пациентам другие учреждения. Пока больше ничего добавить не могу друзья. Есть решение суда и есть порядок обжалования, - написал глава региона в соцсетях.







Такой ответ губернатор дал под постом журналистки федерального СМИ Анастасии Войницкой, которая предала ситуацию огласке. Департамент здравоохранения, кстати, тоже дал обратную реакцию.



- С нашей стороны актуализируем список пациентов, проходящих там гемодиализ, с перераспределением их в другие нефроцентры, - отметили в региональном депздраве.



Отметим, что иск в суд подали некоторые жильцы многоэтажного дома, в пристройке к которому располагается медицинский центр. В настоящее время корреспонденты ГТРК "Орел" разбираются в сложившейся ситуации. Мы следим за ее развитием.

Похоже, в Орле назревает скандал. Причиной для баталий, которые уже развернулись в социальных сетях и СМИ, стал судебный процесс по одному из диализных центров. Медучреждение, оказывающее помощь людям с почечной недостаточностью, оказалось под угрозой выселения из здания. Судебное решение уже есть, но в законную силу пока не вступило. Между тем, пациенты боятся остаться без гемодиализа - жизненнов важной процедуры. Спорную ситуацию прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.- Ко мне обратились пациенты данного центра, я сразу связался с судебными приставами. Да, есть решение суда, но никаких "опечатываний" и "выселений" в ближайшие дни не будет. Насколько мне известно, подана апелляционная жалоба. Департаменту здравоохранения дано поручение предложить пациентам другие учреждения. Пока больше ничего добавить не могу друзья. Есть решение суда и есть порядок обжалования, - написал глава региона в соцсетях.Такой ответ губернатор дал под постом журналистки федерального СМИ Анастасии Войницкой, которая предала ситуацию огласке. Департамент здравоохранения, кстати, тоже дал обратную реакцию.- С нашей стороны актуализируем список пациентов, проходящих там гемодиализ, с перераспределением их в другие нефроцентры, - отметили в региональном депздраве.Отметим, что иск в суд подали некоторые жильцы многоэтажного дома, в пристройке к которому располагается медицинский центр. В настоящее время корреспонденты ГТРК "Орел" разбираются в сложившейся ситуации. Мы следим за ее развитием.









Ольга СУПОНЕВА





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