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7:30, 2 декабря 2022 года Пятница 2 декабря в Орле отметится морозом и восточным ветром Публикуем подробный прогноз погоды на сегодняшний день.





Синоптики Росгидрометцентра сообщают о том, что 2 декабря в Орле термометры покажут -7..-4 градуса. Небо облачное. Ветер все также с востока, скорость 5 м/c, атмосферное давление на уровне 759 мм рт.ст. Без осадков.



По предварительному прогнозу, на выходных погода будет морозной и солнечной.









Ольга СУПОНЕВА





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