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9:00, 2 декабря 2022 года Воспитанники орловских воскресных школ своими голосами помогут нуждающимся детям 11 декабря в ОГИК состоится благотворительный фестиваль "Не мешайте детям приходить ко Мне…".





(0+) В Орле на сцене Орловского государственного института культуры выступят 250 воспитанников орловских воскресных школ. Об этом сообщили в Орловской епархии.



Выступления на рождественскую тематику в рамках благотворительного фестиваля "Не мешайте детям приходить ко Мне…" пройдут 11 декабря. Начало – в 12:00. Вход свободный.



Акция направлена на помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Для их нужд на фестивале соберут пожертвования.





Орловское Информбюро





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