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9:30, 2 декабря 2022 года Губернатор Орловской области оценил достижения Свердловского района Накануне Андрей Клычков посетил муниципальное образование с рабочим визитом.





1 декабря губернатор Орловской области посетил Свердловский район с рабочим визитом. Глава региона ознакомился с работой молочной фермы, фельдшерско-акушерского пункта. Еще одним пунктом поездки стала Змиевская средняя школа, где состоялось открытие памятной доски в честь Владислава Панасова, погибшего 6 октября в зоне проведения специальной военной операции.





Екатерина Габова





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