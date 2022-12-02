Российские военные попробуют соленья и варенья от сотрудников орловского ПФР

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10:00, 2 декабря 2022 года
Российские военные попробуют соленья и варенья от сотрудников орловского ПФРЭто уже шестая по счету посылка, собранная сотрудниками отделения.
Сотрудники орловского отделения ПФР собрали шестую по счету посылку для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Как сообщает региональный информационный портал, в груз вошли домашние заготовки – соленья, варенья, овощные закуски. Также в коробки положили мед. Дополнительно к этим продуктам закупили сало, мясные консервы, сгущенку, сладости.
Ранее сотрудниками ПФР были переданы медикаменты, теплая одежда, продовольствие, письма со словами поддержки.
Фото: пресс-служба отделения ПФР по Орловской области
Орловское Информбюро