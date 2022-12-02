Главная » Новости



9:55, 2 декабря 2022 года В Орле прошел митинг памяти, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата В сквере танкистов состоялось возложение цветов.





К торжественной церемонии присоединились региональные власти, представители общественных, патриотических, молодежных объединений, сотрудники спецслужб и органов внутренних дел, жители города.



День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря. В этом году поисково-спасателями отрядами Орловской области было обнаружено и поднято более 300 солдат. Из них около 100 так и остались неопознанными.





Екатерина Габова





Новости СМИ2