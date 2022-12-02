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10:30, 2 декабря 2022 года Два человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей под Орлом ДТП произошло накануне утром.





1 декабря в 10:00 на 19-м километре автодороги "Нарышкино – Большое Сотниково" 45-летний водитель "Лады Гранты" столкнулся с грузовым "Мерседесом". Как сообщили в управлении УГИБДД России по Орловской области, водитель отечественной легковушки и его 43-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в Орловскую областную больницу.



Фото: пресс-служба УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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