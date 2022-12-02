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11:27, 2 декабря 2022 года Игорь Петчин: "Депздрав Орловской области не рассматривает вопрос о закрытии коек" И.о. руководителя регионального департамента опроверг появившуюся в сети информацию.









- Назрела необходимость еще раз опровергнуть слухи о закрытии Новосильской ЦРБ. Департамент здравоохранения не рассматривает вопрос о закрытии коек ни в Новосильской ЦРБ, ни в других районах области, -



Также и.о. департамента рассказал, что планируется внедрять телемедицину и организовать работу выездных мобильных бригад, состоящих из специалистов. Исполняющий обязанности департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал появившуюся в сети информацию о якобы закрытии коек в районных больницах. Игорь Петчин опроверг ее.- Назрела необходимость еще раз опровергнуть слухи о закрытии Новосильской ЦРБ. Департамент здравоохранения не рассматривает вопрос о закрытии коек ни в Новосильской ЦРБ, ни в других районах области, - отметил Петчин.Также и.о. департамента рассказал, что планируется внедрять телемедицину и организовать работу выездных мобильных бригад, состоящих из специалистов.













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