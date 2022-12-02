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12:00, 2 декабря 2022 года Мэр Орла повез посылку военнослужащим СВО Бойцам передадут теплые вещи, медикаменты и другое необходимое.





Администрация Орла сообщила , что очередная посылка сформирована по поручению губернатора. А сопроводит ее на передовую мэр Юрий Парахин. Грузовик с вещами уже отправился к нашим бойцам.



В посылку вошли вещи, которые пригодятся военнослужащим. Это теплая одежда, медикаменты, продукты, батарейки и другое. Также юные орловцы написали и передали "Письма солдату".









Ольга СУПОНЕВА





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