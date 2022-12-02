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13:00, 2 декабря 2022 года 16-летнему орловцу грозит до 7 лет заключения за вымогательство Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего орловца. Следствие считает, что подросток вместе с подельницей вымогали деньги у своего 16-летнего знакомого, шантажируя его тем, что расскажут о преступлении, якобы совершенном потерпевшим. Девочка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Подростку грозит до семи лет заключения.





Орловское Информбюро





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