В День Героев Отечества жителям Орла раздадут фронтовые письма-треугольники

День Героев Отечества отмечается в нашей стране ежегодно. В честь памятной даты волонтеры Победы организуют вручат прохожим в Орле письма-треугольники, такие же, что посылались с фронта в годы Великой Отечественной войны.





Пройдет 9 декабря и еще одна интересная акция. На улицах,

о тех в честь кого названо данное место, а также его подвиге или достижениях.