В День Героев Отечества жителям Орла раздадут фронтовые письма-треугольники

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14:00, 2 декабря 2022 года
В День Героев Отечества жителям Орла раздадут фронтовые письма-треугольникиАкция пройдет в разных районах города 9 декабря.
День Героев Отечества отмечается в нашей стране ежегодно. В честь памятной даты волонтеры Победы организуют вручат прохожим в Орле письма-треугольники, такие же, что посылались с фронта в годы Великой Отечественной войны.
Пройдет 9 декабря и еще одна интересная акция. На улицах, площадях, в парках и других общественных пространствах, названных в честь Героев, орловцам расскажут о тех в честь кого названо данное место, а также его подвиге или достижениях.
По сообщению пресс-службы регионального правительства, акции пройдут на улицах Катукова, Зои Космодемьянской, Андрианова, Кузнецова, в сквере Гуртьева и на бульваре Победы.
Ольга СУПОНЕВА