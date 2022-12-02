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13:30, 2 декабря 2022 года 200 орловцев получили приглашение на работу благодаря ярмарке вакансий Мероприятие прошло в Фундаментальной библиотеке.





В Фундаментальной библиотеке Орла состоялась ярмарка вакансий. 68 работодателей представили порядка 700 предложений о трудоустройстве. 200 человек и полутысячи посетивших ярмарку получили приглашения на работу. Подробнее - в сюжете Ирины Костиной.





Ирина Костина





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