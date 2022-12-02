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12:41, 2 декабря 2022 года Орловские участники СВО не будут платить транспортный налог Соответствующие изменения в законодательство приняты сегодня в первом и втором чтениях − окончательной редакции.





2 декабря в ходе сессии Орловского областного совета народных депутатов единогласным решением приняты изменения в закон "О транспортном налоге". Как сообщает региональный информационный портал, нововведение освободит орловских участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога.



Законопроект получил положительное заключение губернатора Андрея Клычкова и согласован с региональным УФНС. Дело осталось за подписью главы региона.





Орловское Информбюро





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