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15:04, 2 декабря 2022 года Декада инвалидов в Орле открылась спортивным праздником Он прошел под девизом "Победить в спорте - победить себя".





Декада открылась 2 декабря, в преддверии Дня инвалидов, который каждый год отмечается 3 декабря. В Орле она стартовала со спортивного праздника "Победить в спорте - победить себя".



120 человек будут соревноваться как в командах, например в мини-футболе, так и индивидуально. В программе - настольный теннис, дартс,броски мяча в цель и кольцеброс .





Татьяна Тимохина





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