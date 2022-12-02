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16:00, 2 декабря 2022 года Болховская гимназия стала одной большой территорией добра В учебном учреждении создана одноименная добровольческая организация.





При Болховской гимназии №1 создана добровольческая организация "Территория добра". Коллектив учебного учреждения и родителей учеников объединило общее желание - помочь участникам специальной военной операции. Волонтеры пишут письма со словами поддержки, готовят открытки, собирают сладости для бойцов и теплые носки, а также мастерят самодельные свечи.



Волонтерское движение в гимназии объединило 86 учеников. Уже отправлены 85 коробок и сотни писем.





Татьяна Тимохина





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