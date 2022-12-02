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15:30, 2 декабря 2022 года Орловцы открыли зимний спортивный сезон Жители и гости города открыли акцию "Спортивная зима".





Сезон активного зимнего отдыха официально стартовал. В День хоккея жители и гости Орла открыли акцию "Спортивная зима". Ее на льду спортшколы "Ледовое поколение" открыли матчем студенческих команд, а затем коньки надели болельщики.



Дальше зима уже полноправно вступит в свои права, и тогда наступит время зимних забав. Этой зимой скучно никому не будет.





Александра Бахтина





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