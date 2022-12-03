В Орловской области ликвидировали 12 свалок на сельхозугодиях

Факты захламления земель выявило управление Россельхознадзора.

Всего с начала 2022 года в регионе выявили 14 мест размещения отходов на землях сельскохозяйственного на площади более девяти гектаров, а в четырех районах земля загрязнили животноводческими отходами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

– На сегодняшний день ликвидировано 12 свалок, в порядок приведено свыше семи гектаров плодородных земель, остальные площади охвачены предостережениями, - сообщили в пресс-службе.