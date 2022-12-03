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12:00, 3 декабря 2022 года Орловец рискует получить тюремный срок за "домашние заготовки" Житель Залегощенского района подозревается в хранении порядка полутора килограммов запрещенных веществ.





Залегощенские полицейские благодаря оперативной информации задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Оперативники нашли у мужчины коробки с частями растений, а также несколько банок с измельченной и высушенной растительной массой.



Как сообщает УМВД России по Орловской области, всего было изъято свыше 630 граммов марихуаны и 940 граммов конопли.



Как заявил правоохранителям сам потерпевший, наркосодержащее растение он нашел в лесополосе рядом с домом. Изготовленное вещество мужчина собирался употребить сам.



Фигуранту грозит от 3 до 10 лет заключения.





Орловское Информбюро





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