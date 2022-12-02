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19:37, 2 декабря 2022 года Первые выходные зимы в Орловской области будут морозными и безснежными Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 3-4 декабря 2022.





Росгидрометцентр, в субботу, 3 декабря, в областном центра температура воздуха от -7 в ночное время до -3 днем. Ветер с юго-востока, скорость 5 м/с, атмосферное давление на уровне 762 мм рт.ст. Облачно, без снега.



В воскресенье, 4 декабря, выглянет солнце. Столбики термометров опустятся еще ниже: в темное время суток -9, в дневное -6 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление поднимется до 765 мм рт.ст.



По предварительному прогнозу, на будущей неделе возможна оттепель.



Как сообщает , в субботу, 3 декабря, в областном центра температура воздуха от -7 в ночное время до -3 днем. Ветер с юго-востока, скорость 5 м/с, атмосферное давление на уровне 762 мм рт.ст. Облачно, без снега.В воскресенье, 4 декабря, выглянет солнце. Столбики термометров опустятся еще ниже: в темное время суток -9, в дневное -6 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/с, давление поднимется до 765 мм рт.ст.По предварительному прогнозу, на будущей неделе возможна оттепель. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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