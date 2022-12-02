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17:00, 2 декабря 2022 года
В Орловском театре кукол дали премьеру "Приключение буратино"Сегодня здесь был аншлаг.
Режиссером-постановщиком выступил Павел Акинин. Маленькие орловские зрители с увлечением следили за разворачивающимся на сцене действием. На спектакль пришли не только ребята из Орла, но и из районов области: специально приехали в областной центр, чтобы окунуться в сказку.
Кстати, знаменитого злодея Карабаса-Барабаса сыграл в спектакле Заслуженный артист России Владимир Козлов.
Александра Бахтина