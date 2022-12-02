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16:30, 2 декабря 2022 года Орловщина передала бойцам спецназа порядка двух тонн гуманитарного груза Посылку доставили советник губернатора Сергей Лежнев и мэр Орла Юрий Парахин.





Российским подразделениям спецназа, задействованным в специальной военной операции, передали очередную партию гуманитарной помощи от Орловской области. Груз общим весом порядка двух тонн доставлен на передовую советником губернатора Сергеем Лежневым и мэром Орла Юрием Парахиным.



Помимо традиционных пунктов – продовольствия, одежды и медикаментов, писем поддержки – бойцам доставлены рации с гарнитурой, запчасти для автомобилей, бинокли, походные печи, а также два тепловизора и палаточная баня.



Как сообщил Сергей Лежнев, посылка составлена по конкретным запросам спецназовцев.



Фото из архива









Орловское Информбюро





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