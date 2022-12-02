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15:25, 2 декабря 2022 года

Мэрия Орла расторгла контракты с перевозчиками, обслуживающими маршруты №9 и №48

Нарушения были выявлены по итогам последних рейдов.


Администрация города провела проверку для выявления нарушений со стороны перевозчиков перед запуском по маршрутам новых низкопольных автобусов большой вместимости. Несколько перевозчиков получили претензии со сроками устранения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

 Перевозчикам, обслуживающим маршруты №9 и №48, направлены
решения об одностороннем отказе от муниципального контракта.
В целях усиления контроля за работой перевозчиков контрольные
мероприятия будут продолжены, - сообщил начальник отдела организации транспортного обслуживания администрации Орла Алексей Шалиманов.

Также на маршрутах №9 и №15 будут работать новые "Лиазы ".




Сергей СИЛАЕВ
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