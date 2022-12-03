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8:00, 3 декабря 2022 года В Орловской области выберут "Самую заметную школу" Одноименная акция стартовала в регионе.





Цель такой акции - предупредить наезды на юных пешеходов, а также объяснить важность использования фликеров. Подобные мероприятия проводятся в нашем регионе уже пятый год.



- Полицейские рассказывают школьникам, что самое большое количество ДТП происходит ранним утром, а также в темное время суток. В этот период водителям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. Неблагоприятные погодные условия и неосвещенные участки улиц еще более усугубляют ситуацию, поэтому уберечь пешехода от дорожно-транспортных происшествий помогут фликеры и иные световозвращающие элементы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



По итогу станет известно, какие школы в Орловской области могут претендовать на звание "самой заметной".













Ольга СУПОНЕВА





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