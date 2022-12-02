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16:00, 2 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- ГТРК "Орёл" сегодня отмечает юбилей. В честь праздника наша редакция рассказала некоторые секреты производства.



- Болховская гимназия стала одной большой территорией добра.



- 200 орловцев получили приглашение на работу благодаря ярмарке вакансий. Мероприятие прошло в Фундаментальной библиотеке.



- Орловские участники СВО не будут платить транспортный налог Соответствующие изменения в законодательство приняты сегодня в первом и втором чтениях − окончательной редакции.



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