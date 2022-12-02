Главная » Новости



17:30, 2 декабря 2022 года В Орле состоялось открытие конкурса "Воспитатель года" Стартовал городской этап состязания в профессиональном мастерстве.





Сегодня, 2 декабря, в Орле торжественно отрыт городской этап конкурса "Воспитатель года". У победителя, возможно, будет шанс попробовать свои силы на уровне страны.



Как рассказали в горадминистрации, в этот раз открытие было торжественным, хотя до этого оно проходило без фанфар. А причина тому - объявление президентом 2023 года в нашей стране Годом педагога и наставника.



- В 2023 году за звание «Воспитатель года» вступят 25 педагогов-дошкольников, в том числе 14 воспитателей, четверо учителей-логопедов, два педагога-психолога, два педагога дополнительного образования, два инструктора по физкультуре и музыкальный руководитель, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Конкурсантам предстоит пройти два этапа. В феврале станет известно, кто победил.



Фото: пресс-служба администрации Орла









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2