В Орле пройдут Рождественские чтения

Мероприятие продлится до 15 декабря.

Ученые и преподаватели из Орла и Курска начнут с докладов на актуальные темы. 3 декабря участники форума затронут вопросы духовно-нравственного воспитания, влияния семьи на формирование личности ребенка, проблеме патриотизма. Об этом

сообщает

информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

С 6 декабря начнут работу тематические секции: педагогическая и социального служения. 15 декабря чтения завершатся в юридическом институте ОГУ в 12.00.

– Здесь же состоится открытое заседание студенческого дискуссионного клуба "Диалог мировоззрений". Тема дискуссии — "Духовно-нравственное отношение к жизни: личность, общество, государство", - сообщили в митрополии.



Фото: Орловская митрополия



