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9:00, 3 декабря 2022 года Орловская епархия объявляет новый сбор гуманитарного груза для российских военных Благотворительная акция продлится до 19 декабря.





Все храмы Орловской епархии вновь станут одним большим пунктом сбора гуманитарной помощи для бойцов, задействованных в СВО. До 19 декабря прихожане могу принести тушенку, крупы, термобелье, нижнее белье, носки.



Как сообщили в Орловской епархии, приносить нужно только вещи, указанные выше. Все должно быть новым, неповрежденным и запечатанным.





Орловское Информбюро





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