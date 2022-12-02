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18:03, 2 декабря 2022 года В выходные на ярмарке в Орле можно будет сделать прививки Доступны назальные вакцины.





3 и 4 декабря жители Орла могут защиться от гриппа и коронавируса, сделав прививки на ярмарке выходного дня. При этом доступны будут назальные вакцины.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", пункт вакцинации будет работать с 9 до 16 часов. Врачи будут ждать орловцев на Приборостроительной.



С собой нужно не забыть взять документы: паспорт, полис и СНИЛС.





Ольга СУПОНЕВА





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