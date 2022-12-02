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18:30, 2 декабря 2022 года В орловской библиотеке Бунина отремонтируют систему отопления Работа эта запланирована на 2023 год.





Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла":



"На укрепление материально-технической базы Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. Бунина в бюджете на 2023 год предусмотрено 2,5 млн рублей и 410 тысяч рублей на ремонт системы отопления".



В 2023 году объем финансирования по национальному проекту "Культура" для нашей области составит порядка 111 миллионов рублей. Все это средства федерального бюджета.







Ольга СУПОНЕВА





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