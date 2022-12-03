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13:00, 3 декабря 2022 года

В Орле МЧС устроило рейд по магазинам пиротехники

При несоблюдении инструкции по применению фейерверков может случиться беда.


Традиционно, в преддверии новогодних праздников у орловцев повышается интерес к пиротехническим изделиям. Поэтому специалисты чрезвычайного ведомства и вышли в рейд, чтобы проверить в каких условиях хранятся фейерверки и салюты, есть ли в магазинах огнетушители. 

С продавцами провели беседы, обретили внимание на запрет продажи продукции без сертификатов, а также продажу детям до 16 лет. 

- Также был проведен инструктаж обслуживающего персонала по действиям в случае возникновения пожара. Им рассказали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также напомнили телефоны экстренных служб, по которым необходимо звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации,  - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.




Ольга СУПОНЕВА
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