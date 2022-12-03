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14:00, 3 декабря 2022 года

В Орловской области насчитали 2 100 кандидатов наук

314 человек имеют докторскую степень.


Данные об образованности орловцев предоставил Орелстат. По данным переписи населения, 602,2 тысяч человек отметили уровень образования. Как минимум, общее основное было у 529,3 тысяч человек, или у 87,8% от числа указавших свой уровень. Без образования в регионе 7 538 человек или 1,3%.

Перепись предоставила данные о структуре населения по уровням высшего образования. Так, степень бакалавра в Орловской области имеют 27 тысяч человек, магистра 10 тысяч, а специалиста – 103,5 тысяч местных жителей. Также в регионе 2,1 тысяч человек защитили кандидатскую диссертацию и 314 – докторскую. Обладателей ученых степеней среди мужчин выше и среди кандидатов, и среди докторов наук – 48% и 43,6% соответственно.

                                                                              




Сергей СИЛАЕВ
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