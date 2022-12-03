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15:00, 3 декабря 2022 года В Мценске магазин продавал сигареты и спиртное неподалеку от школы Тревогу забили родители.





В ситуацию вмешался детский обмудсмен Константин Домогатский. О существующей проблеме ему сообщили местные жители во время личного приема.



Началась проверка, итогом которой стала выдача юрлицу предостережение о недопустимости требований закона. Табак сняли с продажи. Проверка по алкоголю продолжается, у проверяющих есть подозрение, что имеет место быть и нарушение условий лицензирования.



- Мы будем тщательно разбираться по каждому такому обращению. Для нас здоровье детей это главное и ни кто не вправе ради прибыли пренебрегать нормами действующего законодательства, - прокомментировал Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.



Фото из архива









Ольга СУПОНЕВА





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