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20:00, 2 декабря 2022 года

В день юбилея ГТРК "Орел" дарит зрителям свою летопись

Наша телерадиокомпания создала 55-летнюю историю и уже продолжает ее.


Сегодня ГТРК "Орел", принимает поздравления с 55-летием. Именно наша телерадиокомпания дала старт регулярному вещанию орловского телевидения. Первой передачей, которую увидели зрители, стала "Панорама недели". Она вышла в эфир 2 декабря 1967 года.

Первый наш подарок – новая фотовыставка, на которой запечатлены самые яркие моменты из жизни редакции за последние 7 лет. Ее открыли сегодня в стенах нашей компании. Здесь и любительские, и профессиональные снимки. Можно сказать, что их автор – весь коллектив.

Это не единственный сюрприз от ГТРК "Орел" в юбилей. Создана книга "Открытый эфир". Летопись необычная – это прежде всего очерки и иллюстрации, но главная изюминка в том, что она не имеет финала. С каждым годом в нее будут добавляться новые истории и рассказы тех, кто был когда-то связан с орловским телевидением.


Всеволод Трифонов
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