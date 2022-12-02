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17:11, 2 декабря 2022 года В Орловской области приняли бюджет на 2023 год Проект закона о региональной казне одобрили депутаты областного совета.





2 декабря в ходе заседания Орловского облсовета принят бюджет на 2023 год. Доходы ко второму чтению были увеличены на 1 млрд 895 млн рублей и в целом составят 51 млрд 373 млн рублей. Расходы же составят 53 млрд 359 млн рублей.



Как сообщает региональный информационный портал, на 701 млн рублей увеличен размер средств для реализации нацпроектов, на 2 млрд – на расходы по соцсфере.





Орловское Информбюро





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