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16:00, 3 декабря 2022 года

В соцсетях орловцы чаще всего жалуются на дороги и гололед

ЦУР рассказал, с какими проблемами за неделю обращались жители региона.


Дороги остаются одной из главных тем для обсуждения. Жалуются и задают вопросы жители Орловской области как о ремонте, так и о содержании проезжей части и тротуаров. 

Так, за прошлую неделю орловцы написали в ЦУР 234 подобных обращения.

Эта цифра практически не изменилась с прошлой недели. Пользователи обращают внимание на гололед, а также несвоевременную очистку дорог и тротуаров от снега, - рассказали в ЦУР Орловской области. 

Также горожане писали о проблемах с фонарями, задавали вопросы по линии соцзащиты и соцобслуживания, обращались по теме восстановления электроснабжения после ледяного дождя. Волновали орловцев проблемы отопления и отсутствия горячей воды. 







Ольга СУПОНЕВА
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