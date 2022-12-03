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16:00, 3 декабря 2022 года В соцсетях орловцы чаще всего жалуются на дороги и гололед ЦУР рассказал, с какими проблемами за неделю обращались жители региона.





Дороги остаются одной из главных тем для обсуждения. Жалуются и задают вопросы жители Орловской области как о ремонте, так и о содержании проезжей части и тротуаров.



Так, за прошлую неделю орловцы написали в ЦУР 234 подобных обращения.



- Эта цифра практически не изменилась с прошлой недели. Пользователи обращают внимание на гололед, а также несвоевременную очистку дорог и тротуаров от снега, - рассказали в ЦУР Орловской области.



Также горожане писали о проблемах с фонарями, задавали вопросы по линии соцзащиты и соцобслуживания, обращались по теме восстановления электроснабжения после ледяного дождя. Волновали орловцев проблемы отопления и отсутствия горячей воды.















Ольга СУПОНЕВА





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