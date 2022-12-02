В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС проверили знания по истории Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Неизвестного Солдата на площадке Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС прошла традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».





В мероприятии приняли участие студенты ВУЗов Орловской области.

В мероприятии приняли участие студенты ВУЗов Орловской области.

Тест проводится с целью исторического просвещения молодежи, сохранения и поддержания исторической грамотности о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом) среди граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан. Проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны может каждый желающий.



«Мы предложили участникам тестирования проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, ответив на 40 вопросов, охватывающих различные события военных лет. После проверки ответов будут выбраны победили очного этапа. Все участники получают соответствующие сертификаты», - рассказал координатор акции Алексей Ершов.



Первый раз в России международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась в 2015 году. Инициатором проведения акции выступает молодежный парламент при Государственной Думе.





Организаторы проведения акции в Орловской области - региональное отделение Военно-исторического общества (РВИО) и Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС.



- Для участников были подготовлены бланки с вопросами. На каждый вопрос есть только один ответ. Соответственно, за все правильные вопросы участник может получить 40 баллов. В сегодняшнем тестировании на базе нашего института приняло участие порядка 100 человек, - отметила студентка Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС, организатор акции от РВИО Дарья Фомина.







и конфиденциальное. Проверить свои знания можно на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн – на сайте проекта big-history.ru







Тест имеет базовый и профильный уровень. Тестирование бесплатноеи конфиденциальное. Проверить свои знания можно на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн – на сайте проекта big-history.ru

- Важность изучения студентами и школьниками истории неоднократно подчеркивал президент России. К этому вопросу следует подходить систематически, формируя историческое сознание на разных этапах жизни разными способами. Изучение истории Великой Отечественной войны имеет особое место в системе патриотического воспитания и формирования патриотического сознания. От исторической грамотности молодежи зависит, в том числе и будущее нашей страны, - комментирует директор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

