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17:00, 3 декабря 2022 года В "Орловском полесье" подвели итоги детского конкурса ко Дню зубра-2022 Ребята представили более 100 работ.





Конкурс " Без зубра лес – национального парка. это всего лишь чаща " провели в рамках экологического праздника. В конкурсной программе поучаствовали образовательные учреждений из Орловской, Калужской и Брянской области. Об этом сообщает пресс-центр Ребята подготовили работы по трем номинациям: "3D проект смотровых подкормочных площадок", "Динамика роста численности вольноживущего стада зубров в Орловском полесье" и "Поделка зубра из природного материала". – Творческая составляющая конкурсных поделок по всем номинациям приятно удивила. Среди множества интересных работ оценочной комиссии было достаточно сложно выбрать призеров. В течение двух недель все победители и участники конкурса получат свои награды. Лучшие работы будут размещены в визит-центре, на официальном сайте и соцсетях "Орловского полесья", - сообщили в пресс-центре.





Сергей СИЛАЕВ





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