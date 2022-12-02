Главная » Новости



18:09, 2 декабря 2022 года В Орле наградили тех, кто увековечивает память павших воинов Торжественная встреча состоялась в преддверии Дня Неизвестного солдата.





К памятной дате 3 декабря, Дню Неизвестного солдата, в стенах областной администрации наградили тех кто увековечивает память павших воинов. Более 30 человек отметили почетными грамотами.



Всего в Орловской области 12 поисковых отрядов, это около 180 человек. Которые за смену "Вахта памяти-2022" увековечили имена 213 солдат Красной армии.



Фото: Екатерина Габова





Екатерина Габова





Новости СМИ2