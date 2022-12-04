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9:00, 4 декабря 2022 года Ливенцы поклонятся мощам Николая Чудотворца Ковчег со святыней прибудет храм преподобного Нектария Оптинского 4 декабря в 11:30.





4 декабря по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария в храм преподобного Нектария Оптинского пребывает ковчег с мощами Николая Чудотворца. Встреча святыни начнется в 11:30.



Как сообщили в Ливенской епархии, мощи доступны для поклонения с 4 по 10 декабря с 8:00 до 20:00. В полдень с 4 по 9 декабря в храме будет совершаться молебное пение с чтением акафиста святителю.



Фото с сайта Ливенской епархии









Орловское Информбюро





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