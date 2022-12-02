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20:52, 2 декабря 2022 года Андрей Клычков анонсировал поставку новых школьных автобусов в районы Орловщины Соглашение планируют подписать в ближайшее время.





Андрей Клычков Глава Орловской области провел традиционный эфир в социальных сетях 2 декабря. Один из зрителей поинтересовался, когда в школах появятся новые автобусы. – Я подписал уже соглашение, направили его в Минпромторг, после подписания у нас будут приходить автобусы. Мы будем дополнительно в школы транспорт направлять, - сказал Клычков.



Губернатор выразил надежду, что соглашение подпишут достаточно быстро.





Сергей СИЛАЕВ





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