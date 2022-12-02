Андрей Клычков анонсировал поставку новых школьных автобусов в районы Орловщины

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20:52, 2 декабря 2022 года
Андрей Клычков анонсировал поставку новых школьных автобусов в районы ОрловщиныСоглашение планируют подписать в ближайшее время.
Глава Орловской области Андрей Клычков провел традиционный эфир в социальных сетях 2 декабря. Один из зрителей поинтересовался, когда в школах появятся новые автобусы.
– Я подписал уже соглашение, направили его в Минпромторг, после подписания у нас будут приходить автобусы. Мы будем дополнительно в школы транспорт направлять, - сказал Клычков.
Губернатор выразил надежду, что соглашение подпишут достаточно быстро.
Сергей СИЛАЕВ