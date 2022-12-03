Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- В Орле отдали дань памяти Неизвестному солдату;

- Депутаты облсовета приняли бюджет на следующий год;

- 55 лет - работаем для вас! Сегодня наша телерадиокомпания отмечает юбилей.



