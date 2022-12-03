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15:45, 3 декабря 2022 года Андрей Клычков оценил поступившие в город новые автобусы "Лиазы", работающие на газу, скоро повезут пассажиров.





Сегодня состоялась торжественная церемония вручения ключей от автобусов "Лиаз". Всего в Орел их поступило 28: как мы уже рассказывали, это новые низкопольные машины большой вместимости. Их передали трамвайно-троллейбусному предприятию.



Посидеть в кресле водителя, прокатиться в качестве пассажира и оценить новый транспорт успел губернатор Андрей Клычков.



- "ЛиАЗ 529267" работает на природном компримированном газе. Общая пассажировместимость автобуса, также оборудованного для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями – 111 мест. Кроме того, машины оборудованы климатической системой, навигационной системой с речевым информатором и электронными рейсоуказателями, системой видеонаблюдения, - рассказал о технике глава Орловской области.



Он также отметил, что по контракту техобслуживание должен проводить поставщик, то же самое касается и обслуживания гарантийного.

Автобусы в ближайшее время выйдут на улицы города.





Ольга СУПОНЕВА





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