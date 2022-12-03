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18:00, 3 декабря 2022 года В Орловской области за неделю слегли в больницу с ковидом 63 человека Всего заболел за этот период 201 жители региона.





В Орловской области сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, зафиксированы случаи так называемого свиного гриппа, не отступает и ковид. За прошлую неделю коронавирусом заболел 201 орловец, причем 63 понадобилась госпитализация.



Согласно статистике, которую приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла", закрыто за минувшую неделю 254 больничных. За все время пандемии насчитывается больше 134 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.





Ольга СУПОНЕВА





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