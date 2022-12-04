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10:00, 4 декабря 2022 года 692 красноармейца вернулись из последнего боя благодаря орловским поисковикам Таковы годовые итоги "Вахты Памяти – 2022"





В Орловской области подвели итоги региональной акции "Вахта Памяти – 2022". Как сообщает региональный информационный портал, в 2022 году на орловской земле поисковиками из разных регионов страны найдены останки 692 красноармейцев. Удалось установить 7 имен. Всего за 30 лет работы удалось вернуть из последнего боя свыше 12 тысяч бойцов РККА.



На территориях города Болхова, Болховского, Залегощенского и Знаменского районов, Орловского муниципального округа обнаружены места массовых захоронений гражданских и военнопленных, замученных захватчиками в годы оккупации. В мае суд признал эти действия геноцидом – пострадали 50 тысяч мирных советских граждан, 372 тысяч военнопленных. Еще 56,5 тысяч орловцев были угнаны в Германию на каторгу.





Орловское Информбюро





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