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11:00, 4 декабря 2022 года Новогоднее украшение Орла завершат к 10 декабря Одной из точек притяжения жителей и гостей города традиционно станет улица Ленина и одноименная площадь.





Администрация города Орла сообщила в своих социальных сетях, что украшение областной столицы к Новому году будет завешено к 10 декабря.



На улице Ленина уже установлены мерцающие шары, светодиодные ели и фигурки зимних героев, также идет монтаж традиционных для города "рождественских" домиков, в которых развернется ярмарка. Также к новогоднему оформлению присоединяются кафе, рестораны и магазины.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Орловское Информбюро





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