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13:00, 4 декабря 2022 года Под Ливнами мужчина лишил родственницу золота и денег

Ливенские полицейские раскрыли кражу золотых украшений и денег, принадлежащих 29-летней жительнице села Беломестное. Имущество пропало из дома девушки. Ущерб составил порядка 82 тысяч рублей.



Как выяснили правоохранители, к преступлению причастен 34-летний родственник потерпевший. Он несколько раз зашел в комнату заявительницы и забрал деньги и украшения. Похищенным мужчина распорядился по собственному усмотрению. Часть украденного уже изъята.



Как сообщили в УМВД России по Орловской области, фигурант не стал отрицать причастности к преступлению. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.



Мужчине грозит до 5 лет заключения.





Орловское Информбюро





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