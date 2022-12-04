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14:00, 4 декабря 2022 года Юный орловский боксер продолжает завоевывать награды Платон Козлов стал победителем Всероссийского турнира по боксу.





Орловский боксер Платон Козлов завоевал очередной титул. На Всероссийском юношеском турнире по боксу памяти заслуженного тренера РФ Александра Аксенова, прошедшем в Анапе, наш спортсмен завоевал золотую медаль. Всего на ринг вышли порядка 150 бойцов из разных регионов страны. Вместе с Платоном Козловым Орловщину представлял Кирилл Лукьянов, сообщает сообщество ProSport57.



Платон Козлов – обладатель ряда наград российских турниров. Победитель Первенства Европы по боксу.





Орловское Информбюро





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