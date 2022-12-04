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15:00, 4 декабря 2022 года Работу орловского музыканта оценили на государственном уровне Глава ансамбля русских народных инструментов "Орловские узоры" Алексей Аксенов удостоен премии Министерства культуры РФ.





Руководитель ансамбля русских народных инструментов "Орловские узоры" Орловского областного центра народного творчества Алексей Аксенов стал лауреатом премии Министерства культуры РФ "Душа России". Об этом сообщает региональный информационный портал. Госнаграду Аксенов завоевал в номинации "Народная музыка".



Премия "Душа России" назначается за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению.



Фото с сайта правительства Орловской области





Орловское Информбюро





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