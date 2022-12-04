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16:00, 4 декабря 2022 года Орловские дорожники получат подарок к Новому году Выделено финансирование на закупку 13 единиц спецтехники. Их поставка ожидается не позднее 30 декабря 2022 года.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение регионального правительства о выделении финансирования для закупки 13 единиц спецтехники для ремонта дорог. Машины получит ГУП "Дорожная служба". Поставка ожидается не позднее 30 декабря 2022 года.



Как сообщает региональный информационный портал, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов не может превышать 12,3 млн рублей. Для дорожников приобретут 8 навесных роторных шестеренных косилок, 2 тротуарных катка и 3 единицы быстросъемного пескоразбрасывающего оборудования на комбинированную дорожную машину.





Орловское Информбюро





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